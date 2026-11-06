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НовостиОбщество6 ноября 2026 11:07

Комитет Госдумы не поддержал введение штрафов за опасное вождение

Поправки предусматривали штрафы за опасные маневры на дороге и лишение водительских прав при повторном нарушении
Анна АДАМАЙТЕС
Комитет Госдумы не поддержал введение штрафов за опасное вождение

Комитет Госдумы не поддержал введение штрафов за опасное вождение

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Профильный комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал отклонить законопроект о наказании за опасное вождение, сообщают ИС "Вести".

В заключении, опубликованном в думской электронной базе, причиной отклонения назвали утрату инициативой актуальности. Рассмотреть документ на пленарном заседании планируют 12 ноября.

В 2024 году законопроект, предусматривавший штрафы за опасную езду в размере 3–5 тысяч рублей и лишение прав при повторном нарушении, прошел первое чтение. В законопроекте предлагалось считать опасным вождением резкие перестроения в плотном потоке, внезапное торможение перед другими автомобилями и резкие ускорения, которые могут создать угрозу аварии.

Ранее KP.RU писал, что в Волгограде 20-летнего водителя BMW привлекли к ответственности за опасные маневры, а его пассажира — за стрельбу из окна автомобиля. Нарушителей нашли после появления в интернете видеозаписи поездки.