Японию снова тряхнуло: подземные толчки ощущаются даже в Токио. Фото: Belish / Shutterstock / Fotodom

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Японии недалеко от Токио. Об этом сообщает китайское агентство Xinhua со ссылкой на данные Японского метеорологического управления (JMA).

По предварительной информации сейсмологов, мощные подземные толчки были зафиксированы 6 ноября в восточной части Японии, в районе японской столицы. При этом точное расположение эпицентра и глубина залегания очага пока не уточняются.

Информации о возможных пострадавших и разрушениях в сообщении агентства также не приводится. Данных об угрозе цунами пока нет.

Ранее в районе Большого Токио произошло землетрясение магнитудой 5,9, в результате которого пострадали семь человек. Подземные толчки продолжались около 20 секунд и ощущались по всей японской столице. Эпицентр находился в соседней префектуре Ибараки на глубине 68 километров. Тогда власти объявили угрозу цунами, а движение поездов временно приостановили. Позднее предупреждение отменили, а железнодорожное сообщение восстановили.