Умер Леонид Аркаев, бывший тренер сборных России по спортивной гимнастике

Леонид Аркаев посвятил отечественной спортивной гимнастике несколько десятилетий. Фото: Яковлев Александр/Фотохроника ТАСС

Умер Леонид Аркаев, бывший главный тренер мужской и женской сборных России по спортивной гимнастике. Ему было 86 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.

О смерти знаменитого наставника стало известно 6 ноября. При этом причины ухода из жизни не уточняются. Церемония прощания с ним состоится 9 ноября в Митинском крематории.

Аркаев посвятил отечественной спортивной гимнастике несколько десятилетий. С 1973 по 1992 год он возглавлял мужскую сборную СССР, а после распада Советского Союза продолжил работать с российскими спортсменами. С 1992 по 2004 год специалист руководил уже двумя национальными командами — мужской и женской.

За годы его тренерской карьеры советские и российские гимнасты завоевали 77 олимпийских медалей. Кроме того, под руководством Аркаева спортсмены получили более 200 наград на чемпионатах мира и Европы.

Ранее KP.RU сообщал о смерти другого выдающегося тренера — Василия Скакуна, скончавшегося в январе 2026 года на 82-м году жизни. Он был чемпионом мира по спортивной акробатике и воспитал 19 абсолютных чемпионов мира. Также Скакун занимался научной деятельностью, опубликовал 230 работ и получил 15 патентов на изобретения. Одной из его разработок стала акробатическая дорожка, созданная в 1988 году.