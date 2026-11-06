Мать погибшего в интернате мальчика-инвалида обратилась к мучителям: «Мамка от вас не отстанет»

Суд ужесточил наказание сотрудникам интерната после гибели мальчика в Троицке. Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Мать погибшего в Троицком интернате мальчика-инвалида Марина заявила, что не прекратит добиваться ответственности за смерть сына. «Мамка от вас не отстанет», — обратилась она к сотрудникам учреждения, рассчитывая, что наказание понесет и его руководство. Об этом пишет «КП-Челябинск».

3 ноября Челябинский областной суд увеличил на полгода сроки троим бывшим сотрудникам Троицкого центра содействия семейному воспитанию. Ранее двое получили по шесть лет колонии, еще один — шесть с половиной. Осужденные пытались обжаловать приговор, но вместо смягчения наказания получили дополнительные сроки.

По словам Марины, сотрудники так и не признали правду и не попросили у нее прощения. Женщина также намерена взыскать с них 2,7 млн рублей компенсации морального вреда. Она подчеркнула, что ранее каждый из осужденных передал ей по 100 тысяч рублей, однако считает эту сумму недостаточной.

Трагедия произошла 7 июля 2022 года. Сотрудницы интерната привязали мальчика к кровати, чтобы успокоить, и оставили без присмотра. Через несколько часов ему стало плохо, он не мог пошевелиться и перестал дышать.