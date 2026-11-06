Гастроэнтеролог Чермных: вред от кофе сразу после пробуждения - миф Фото: Вадим ПОПОВ.

Миллионы людей по всему миру приучили себя ждать полтора часа после пробуждения, прежде чем выпить первую чашку бодрящего напитка. Считается, что ранний кофеин «ломает» естественные ритмы организма. Однако врач-гастроэнтеролог Алексей Чермных уверен: строгих медицинских запретов на это не существует.

Популярная рекомендация делать паузу в 60–90 минут связана с утренним пиком кортизола - гормона, который помогает нам естественным образом проснуться.

Эксперт в беседе с Газета.ru советует после пробуждения выпить стакан воды, сделать легкую разминку, посмотреть на дневной свет и позавтракать. Если сонливость уходит сама, кофе можно оставить на момент, когда концентрация начинает снижаться. Но если вам нужно срочно сесть за руль или включиться в работу, терпеть полтора часа совершенно необязательно, подчеркивает Чермных.

Отдельный вопрос - кофе натощак. У здорового человека черный кофе сам по себе язву не вызовет и желудок не «разъест». Другое дело - люди с рефлюксной болезнью, гастритом или просто чувствительным ЖКТ. Кофеин и другие компоненты напитка могут спровоцировать изжогу, тошноту или дискомфорт. Таким пациентам врач рекомендует пить кофе только после еды, разбавлять его молоком или переходить на сорта без кофеина.

По словам Алексея Чермных, гораздо важнее не время первой утренней чашки, а то, когда вы выпиваете последнюю. Кофеин начинает действовать через 15–45 минут, но выводится из организма гораздо дольше. Специалист предупреждает, что даже напиток, выпитый за шесть часов до сна, способен испортить качество отдыха, затруднить засыпание и сделать сон поверхностным. Поэтому при проблемах со сном последнюю чашку лучше переносить на первую половину дня.

Безопасной дневной нормой для взрослых врач назвал до 400 мг кофеина в сутки - это примерно 3–4 чашки фильтрованного кофе. Но врач напоминает, что это лишь верхний ориентир, а не жесткая норма: чувствительность к кофеину у всех разная, пишет aif.ru.

Тем временем, россияне все чаще заменяют кофе и цикорий напитком из желудей. Желудевый кофе не вызывает скачков давления и тахикардии, поэтому его выбирают гипертоники, люди с нарушениями сна, передает 360.ru.