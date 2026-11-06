США провернули хитрую схему с фильмом Никиты Михалкова: Вашингтон платил, чтобы его не показывали Фото: Иван МАКЕЕВ.

Представители США около 20 лет назад выкупили права на фильм Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник» в странах Латинской Америки, чтобы не допустить его показа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии просветительского марафона «Знание. Единство».

По словам дипломата, прокатчики в одной из латиноамериканских стран планировали показать российскую картину, однако ее премьера постоянно откладывалась. Позднее выяснилось, что американские представители приобрели права на фильм не ради получения прибыли, а исключительно для ограничения его распространения.

«Заплатили за то, чтобы эта картина никогда не появилась на территории этих стран. То есть они использовали коммерческие инструменты, но вот в таких политических целях», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД обратила внимание, что этот случай произошел примерно два десятилетия назад. Тогда против России еще не вводили санкции и не звучали открытые русофобские заявления.

По мнению Захаровой, произошедшее доказывает, что западная цензура и попытки ограничить распространение российской культуры начались задолго до нынешнего обострения отношений. При этом дипломат подчеркнула, что отменить отечественное искусство не удастся, а культурные связи России со странами Латинской Америки продолжают развиваться.

Ранее Мария Захарова назвала блокировку YouTube-канала Никиты Михалкова примером политической цензуры со стороны Запада. По ее словам, подобные ограничения демонстрируют нетерпимость к точкам зрения, которые отличаются от западной позиции. Дипломат также раскритиковала действия видеохостинга в отношении российского режиссера.