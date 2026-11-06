Суд поставил точку в споре можно ли вернуть товар "2+1" за полную стоимость Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Стало известно, можно ли вернуть товар по полной стоимости, который был получен по акции «2+1». По фату, он был подарен магазином и получить его полную стоимость невозможно. А недавно в этом вопросе поставил точку мировой суд, разбирая иск жительницы Москвы к торговой точке.

Как стало известно сайту mk.ru, в ноябре 2025 года покупательница купила в обувном магазине три пары обуви. Это была акция: 2+1, она заплатила за женские сапоги и мужские туфли, а еще одну пару туфель ей вручили за символический 1 рубль.

Но через два месяца «бесплатные» туфли порвались, женщина стала требовать от магазина, вернуть стоимость товара, так как на них еще действовала гарантия. Стоимость по прайсу составляла 8393 рубля 67 копеек.

Она настаивала, что цена в 1 рубль не отражает реальной стоимости товара: ведь если бы женщина купила только эти туфли, то заплатила бы всю сумму целиком.

Но магазин отказывался выполнить требования, так как договор заключался на 1 рубль. И только на эту сумму мог претендовать покупатель.

Тогда женщина подала иск в мировой суд поселения Московский. Судья 468-го судебного участка пришли к выводу, что покупательница не права. Так как обувь была продана на 1 рубль, то это и есть реальная цена сделки. Она имела права отказаться от подарка и не принимать его, но не сделала это.

А чтобы соблюсти баланс, судья назначила компенсацию морального вреда, магазин должен заплатить за порвавшуюся обувь 500 рублей.