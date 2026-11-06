«Душа компании» жестоко убил многодетных супругов: тела мужа и жены из Ростова нашли в глухом месте города

Многодетных супругов жестоко убили в Ростове спустя пару часов после похищения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Многодетных супругов жестоко убили в Ростове спустя пару часов после того, как их похитил преступник. Об этой истории сообщает «КП-Ростов» со ссылкой на данные МВД по региону.

Жестоким убийцей оказался 26-летний парень, который был соседом. Между ним и парой завязался конфликт из-за машины. Как оказалось, сосед повредил авто супругов и решил через время извиниться перед ними. Все должно было закончиться миром, но парень вдруг при общении с жертвами набросился на них с кулаками, а после избитых затолкал в их же машину и увез в неизвестном направлении.

Мужа Андрея и жену Руслану искали чуть больше суток. Полиции удалось по горячим следам отыскать злоумышленника. Тот на допросе во всем сознался и рассказал, что оставил тела супругов в глухом месте города. Приехав по наводке, правоохранители нашли Андрея и Руслана, но уже мертвыми. На их телах были видны множественные ножевые ранения. Выяснилось, что парень их убил спустя пару часов после кражи.

Самое удивительное, что сам сосед не проявлял признаком садиста, как заявляли его знакомые. Он буквально был «душой компании», активно участвовал в различных общественных мероприятиях и занимался спортом.

Полиция возбудила уголовное дело по статьям «Убийство двух лиц, сопряженное с похищением человека» и «Похищение человека».

Ранее сообщалось, что 21-летний студент из Санкт-Петербурга жестоко убил мать и маленького брата. Подробности ужасного события читайте на сайте KP.RU.