Бомбу обнаружили в центре польского города Щецин

В польском городе Щецин была обнаружена бомба советских времен. Фото: Michael Szönyi/imageBROKER.com/Global Look Press

В польском городе Щецин была обнаружена бомба советских времен. Жителей города намерены эвакуировать в ближайшие дни. Об этом информирует местная радиостанция RMF24.

«В воскресенье утром (8 ноября - прим. ред.) жители восьми зданий в центре Щецина должны будут покинуть свои дома. Причина - открытие Советской авиабомбы времен Второй мировой войны во время строительных работ»

Как отмечает СМИ, саперы в данный момент готовятся к безопасному разминированию неразорвавшегося боеприпаса. Для эвакуированных будет предоставлен автобус.