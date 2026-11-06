США могут запустить новую военную кампанию против Ирана: Дата атаки уже известна Фото: REUTERS.

США могут возобновить военную операцию против Ирана уже 9 ноября. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на осведомленные источники.

По информации телеканала, в Белом доме 4 и 5 ноября прошли совещания, посвященные возможности возобновления боевых действий против Тегерана. Одним из рассматриваемых вариантов стало проведение новой военной операции 9 ноября.

Выбор даты связан с астрономическими условиями. Именно 9 ноября ожидается новолуние, во время которого практически отсутствует лунный свет. По словам источников Fox News, подобные условия считаются благоприятными для проведения военных операций.

При этом Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) уже завершает подготовку к возможному возобновлению боевых действий. Однако официальных распоряжений о начале новой операции американские военные пока не получали.

Ранее KP.RU сообщал, что США и Израиль решили отложить новые совместные удары по Ирану до промежуточных выборов в американский Конгресс, состоявшихся 3 ноября. Об этом телеканалу Al Jazeera заявила заместитель главы пресс-службы президента США Дональда Трампа Анна Келли. При этом она не исключила возможности возобновления военных действий после завершения голосования. Сам Трамп также ранее обещал не атаковать Иран до ноябрьских выборов.