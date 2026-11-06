Предстоящая ночь в Москве может стать самой холодной с начала осени Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Ночь на 7 ноября в столице может оказаться самой холодной за всю календарную осень. Об сообщили в Гидрометцентре РФ.

По прогнозу синоптиков, ночью в Москве температура составит от минус 1 до минус 3 градусов, а по области — от минус 1 до минус 6. На фоне облачности с прояснениями местами не исключен небольшой снег. Ветер будет северо-западный, 5–10 метров в секунду.

Согласно данным главной метеостанции на ВДНХ, самой холодной ночью осени пока остается ночь на 1 ноября — тогда температура опустилась до минус 0,8 градуса. В пятерку также входят ночь на 5 ноября (минус 0,1), ночь на 20 октября (0,1), ночь на 3 ноября (0,3) и ночь на 28 октября (0,4).

Днем в субботу, 7 ноября, синоптики прогнозируют местами небольшой мокрый снег. В столице ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса, в Подмосковье — от минус 3 до плюс 2.

Ранее KP.RU рассказывал, что Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень опасности из-за гололедицы в ночь на 8 ноября. Предупреждение будет действовать с 21:00 7 ноября до 9:00 8 ноября: ночью и утром местами на дорогах ожидается гололедица и гололедно-изморозевое отложение. Такое же предупреждение действует и в Подмосковье.