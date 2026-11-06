В российском регионе заговорили о детских гробах возле кладбища: МВД обратило внимание Фото: Артем КИЛЬКИН.

Полиция Екатеринбурга проверит сообщения об обнаружении детских гробов в лесу возле кладбища. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

По данным местных СМИ, необычную находку заметили автомобилисты неподалеку от кладбища на Сибирском тракте. В лесу у дороги лежали три гроба, один из которых оказался открытым.

В полиции уточнили, что официальных обращений по поводу происшествия не поступало. Однако опубликованную информацию зарегистрировали в отделе полиции №6 для дальнейшей проверки.

Между тем в мэрии Екатеринбурга рассказали, что о находке местные жители сообщили администрации Октябрьского района. Прибывшие на место сотрудники вызвали правоохранителей, которые осмотрели гробы. Выяснилось, что все они были пустыми.

Городские власти заверили, что ритуальные принадлежности в ближайшее время уберут из леса.

Ранее KP.RU сообщал о разрушении старого кладбища в Тюменской области из-за обвала берега Иртыша. В селе Бронниково река постепенно размывала территорию захоронений, обнажая могилы и гробы. Власти организовали работы по эксгумации останков из 51 могилы для последующего перезахоронения на безопасном участке.