Власти Казахстана снова продлили запрет на вывоз бензина и дизеля Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Министерство энергетики Казахстана продлило на полгода запрет на вывоз нефтепродуктов, включая бензин и дизель, во все страны. Приказ опубликован в онлайн-банке нормативных актов.

С 22 ноября 2026 по 22 мая 2027 запрещён вывоз топлива любым транспортом. Разрешён вывоз из баков автомобилей заводского объёма не чаще одного раза в сутки.

Запрет не распространяется на авиатопливо для научных исследований, лабораторных испытаний с иностранными партнёрами и гуманитарные поставки по решению Правительства Казахстана.

В Казахстане уже несколько лет действует запрет на вывоз топлива, который регулярно продлевается. Власти объясняют это нехваткой на внутреннем рынке и разницей в ценах на топливо с соседними странами. Низкая стоимость топлива в Казахстане способствовала контрабанде.

Ранее KP.RU рассказал, что в России запретили экспорт бензина до конца года. Вице-премьер РФ Александр Новак принял такое решение из-за атак киевского режима на НПЗ.