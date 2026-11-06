Генерал НАТО признался в беспомощности альянса перед Москвой: Российское оружие навеяло ужас Фото: REUTERS.

НАТО не способно обеспечить стопроцентную защиту от российских беспилотников и ракет. Об этом заявил командующий объединенными силами альянса в Центральной и Восточной Европе генерал Инго Герхарц в интервью британской газете The Times.

Военачальник обратил внимание на темпы производства вооружений в России. По его словам, Североатлантический альянс не располагает средствами, которые позволили бы полностью защититься от всех подобных угроз.

«Посмотрите на темпы производства российских реактивных дронов, крылатых ракет и баллистических ракет. От них мы не можем защититься на 100%», — признал Герхарц.

При этом ранее российский лидер заявил, что у Москвы нет никаких мотивов и оснований для начала военного конфликта с Европой. Путин назвал утверждения о подготовке России к нападению на европейские страны целенаправленным раздуванием ситуации и провокацией. Президент подчеркнул, что Россия не готовится к боевым действиям с европейскими государствами.