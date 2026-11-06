В России нашли редчайший голубой алмаз: над его огранкой трудятся 11 человек Фото: Levon Avagyan/FOTODOM/Shutterstock

В Якутии впервые в истории России добыли голубой алмаз ювелирного качества. О находке сообщила компания «Алроса». Камень весит 2,74 карата и относится к редкому типу IIb — голубым оттенком он обязан примесям бора, а полное отсутствие внутренних включений делает его исключительно чистым.

Глава «Алросы» Павел Маринычев назвал событие важным для всей российской алмазной отрасли. По его словам, такие открытия могут больше не повториться. Сейчас над огранкой минерала трудятся 11 специалистов компании, а готовый бриллиант планируют показать в конце ноября.

Любопытно, что это не первая громкая находка «Алросы» за последнее время. Ранее компания представила в Екатеринбурге лавандовый бриллиант в форме сердца стоимостью 1,5 миллиона долларов. Он вошёл в коллекцию Alrosa Diamond Exclusive в июле 2026 года — камень огранили из алмаза, добытого в Якутии годом ранее. Возраст кристалла составляет около 350 миллионов лет.