Актриса Екатерина Райкина страдала незадолго до смерти: ее мучали многие болезни Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина перед смертью страдала сразу несколькими заболеваниями, связанными с возрастом. Об этом РИА Новости сообщила знакомая актрисы из ее окружения.

По словам собеседницы агентства, в последние месяцы дочь знаменитого советского артиста Аркадия Райкина чувствовала себя очень плохо. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, она старалась не жаловаться окружающим.

«Возраст. У нее было много болезней. Она плохо себя чувствовала в последнее время, очень плохо. Но никогда не жаловалась», — рассказала знакомая артистки.

Екатерина Райкина скончалась 3 ноября в возрасте 88 лет. О смерти актрисы сообщил ее брат, художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин. При этом конкретные заболевания, от которых страдала артистка, ее окружение не назвало.

Ранее KP.RU сообщал, что 20 октября Екатерину Райкину экстренно госпитализировали в Москве с внутренним кровотечением в кишечнике. По данным Telegram-канала Mash, состояние актрисы оценивалось как тяжелое. Из-за резкой слабости она практически не могла самостоятельно передвигаться и была прикована к постели. Врачи проводили интенсивную терапию, пытаясь стабилизировать ее состояние.