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НовостиПолитика6 ноября 2026 12:17

Суд в Финляндии приостановил новые аресты активов РФ

Уже запущенные исполнительные действия приостанавливаются до вынесения решения по апелляционной жалобе или до особого распоряжения, пишет Helsingin Sanomat
Мария СПИРИДОНОВА
Суд в Финляндии приостановил новые аресты активов РФ. Фото: IMAGO/Roni Rekomaa/www.imago-images.de/Global Look Press

Суд в Финляндии приостановил новые аресты активов РФ. Фото: IMAGO/Roni Rekomaa/www.imago-images.de/Global Look Press

Апелляционный суд Хельсинки решил не накладывать новые ограничительные меры на российские государственные активы в Финляндии. Об этом пишет Helsingin Sanomat.

По информации газеты, уже запущенные исполнительные действия приостанавливаются до тех пор, пока не будет вынесено решение по апелляционной жалобе или не поступит особое распоряжение. При этом ранее наложенные ограничения на госактивы РФ на сумму порядка 44 млн евро продолжают действовать.

Издание напоминает, что масштабное изъятие российской собственности финские власти начали в августе 2024 года. Поводом стал иск украинской компании «Нафтогаз». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в октябре того же года заявил, что Москва намерена оспаривать данные решения Хельсинки в судебном порядке и задействует все правовые механизмы для защиты имущественных интересов. Посольство России в Финляндии тогда также направило в МИД республики ноту с решительным протестом, указав, что действия финских властей грубо нарушают нормы международного права.