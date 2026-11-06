Диетолог предупредила о риске гипермагниемии при приеме добавок Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Бесконтрольный прием магния может обернуться проблемами с желудочно-кишечным трактом и даже нарушением дыхания. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, нутрициолог и терапевт Александра Разаренова.

Ранее СМИ сообщали о росте спроса на БАДы с магнием на маркетплейсах. Разаренова связывает это с активной рекламой макроэлемента как средства для сна, снятия стресса и повышения работоспособности. Однако убедительных научных доказательств такого эффекта у людей без подтвержденного дефицита магния пока недостаточно, отметила врач.

Магний действительно жизненно важен: он задействован более чем в 300 ферментативных реакциях, нужен для энергообмена, синтеза белков, работы нервной системы и мышц, здоровья костей, регуляции давления и обмена глюкозы.

При этом без выраженного дефицита уровень магния легко поддерживать едой. Главные источники — тыквенные семечки, орехи, бобовые, цельнозерновые продукты и зеленые листовые овощи. При разнообразном питании добавки не требуются.

Если дефицит уже есть, он может проявляться слабостью, утомляемостью, снижением аппетита, тошнотой и мышечными спазмами. В тяжелых случаях возможны тремор, судороги, нарушение сердечного ритма и падение уровня калия и кальция в крови. Но эти симптомы не специфичны и могут указывать на другие проблемы.

Поэтому решение должен принимать специалист: он сопоставит анализы с клинической картиной, изучит рацион и учтет сопутствующие болезни. В группе риска — люди с хронической диареей, неконтролируемым диабетом и алкогольной зависимостью. Потери магния также растут при приеме мочегонных и ингибиторов протонной помпы.

При подозрении на дефицит врач может назначить добавки. Но принимать их для профилактики небезопасно: переизбыток легко заработать, а он вызывает нарушения ЖКТ — чаще всего диарею, тошноту и спастические боли в животе.

При чрезмерном поступлении магния, особенно при нарушении функции почек, может развиться гипермагниемия. Она сопровождается снижением давления, выраженной мышечной слабостью и угнетением сухожильных рефлексов вплоть до нарушения дыхания и сердечной деятельности. В тяжелых случаях это может стоить жизни, предупредила Разаренова.