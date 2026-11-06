В Татарстане легковушка вылетела на встречную полосу, погибли четыре человека

Фото: Официальный канал Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан

Четыре человека, в том числе ребенок, погибли при столкновении легкового автомобиля Lada Xray с грузовиком Volvo в Сармановском районе Татарстана. Еще один пассажир легковушки пострадал. Об этом 6 ноября сообщили в прокуратуре республики.

По предварительным данным, авария произошла на 30-м километре трассы Набережные Челны — Сарманово. Водитель Lada нарушил правила дорожного движения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

В результате водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров, включая ребенка, получили смертельные травмы. Еще один пассажир пострадал. На место происшествия выехал прокурор Сармановского района Алексей Панишев. Ход процессуальной проверки взят на контроль прокуратурой.

Ранее KP.RU писал о страшной аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск под Тобольском, которая произошла в ночь на 22 октября. Микроавтобус Volkswagen Caravelle на скорости врезался в стоявший в пробке грузовик, после удара загорелся салон: погибли семь человек, двое выжили.