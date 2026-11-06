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НовостиВ мире6 ноября 2026 12:24

В Кении виновного в гибели 190 детей пастора приговорили к 200 годам тюрьмы

Основателя секты из Кении приговорили к 200 годам тюрьмы по обвинению к гибели 190 детей в результате издевательств и принудительных голодовок
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Мария МАМАЕВА
Маккензи был лидером основанной им религиозной секты

Маккензи был лидером основанной им религиозной секты

Фото: скриншот видео.

В Кении суд приговорил пастора, причастного к гибели 190 детей, к 200 годам лишения свободы. Об этом сообщает CNN.

«В пятницу в Высоком суде Момбасы был вынесен приговор Полу Маккензи, основателю международной церкви «Добрые вести», - говорится в сообщении.

Уточняется, что Маккензи был лидером основанной им религиозной секты. Пастор убедил своих последователей покинуть их дома и переехать в лес на востоке Кении.

Осужденный причастен к убийству 191 человека - 190 детей и одного взрослого, которые погибли в результате издевательств и принудительных голодовок. Также по этому делу был вынесен приговор более двум десяткам других фигурантов.

Ранее KP.RU сообщал, что настоятель тайского монастыря попал в громкий скандал. Монаха обвинили в растрате и отмывании на сумму 2,8 миллиона долларов, которые собирались на реконструкцию обители и амулеты.