Двух туристов смыло в море во время шторма около Териберки Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Двух туристов смыло волной в море на берегу возле поселка Териберка в Мурманской области. Одному из мужчин удалось самостоятельно выбраться на берег, второго продолжают искать. Об этом 6 ноября сообщили в правоохранительных органах.

Как уточнил источник ТАСС, речь идет о молодом человеке из Москвы и девушке из Ростовской области. Туристы фотографировались на популярном пляже «Драконьи яйца», когда их накрыла сильная волна.

Волна унесла мужчину в море, а девушку выбросила обратно на берег. Она получила многочисленные травмы, в том числе переломы ребер, а также переохлаждение. Пострадавшую госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает. Спасатели продолжают искать пропавшего туриста.

Ранее KP.RU писал, что в Туапсинском районе Краснодарского края пропали двое туристов, которых унесло в море во время шторма. Мужчины зашли в воду у села Агой, где их подхватило опасное течение — тягун, спасатели из-за непогоды не могли выйти в море на лодках.