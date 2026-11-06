ФНС требует с Ходорковского* свыше 5 млн рублей за неуплату пенсионных взносов

Михаил Ходорковский* Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ.

Налоговая служба добивается взыскания свыше 5 млн рублей с Михаила Ходорковского*. Речь идёт о неуплаченных пенсионных взносах за 2012–2019 годы, сообщает корреспондент ТАСС из зала Мещанского суда Москвы, где рассматривается иск.

Как пояснил в ходе заседания представитель инспекции, ИФНС России №2 по Москве просит взыскать с Ходорковского* 5 млн 573 тыс. рублей.

Ходорковский* вышел из колонии 20 декабря 2013 года после того, как был помилован президентом России. В 2015 году его заочно арестовали по обвинению в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году, а в июне 2026 года Мещанский суд заочно приговорил Ходорковского* к 10 годам по делу о «военных фейках».

В мае 2022 года Минюст включил Ходорковского* в реестр иноагентов. Он объявлен в международный розыск.

*Признан в РФ иноагентом, внесён в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму