Адвокат Ключко: у водителя не обязанности садиться в патрульную машину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Адвокат Антон Ключко рассказал, должен ли человек по требованию полицейского проходить в патрульную машину или может отказаться. Эксперт отметил, что в такой просьбе очень тонка грань между законным действием и превышением полномочий.

По закону, сотрудник полиции вправе задержать человека только по законным основаниям, с составлением протокола и разъяснением прав.

- Если вас не задерживают, а просто «просят пройти в машину для опроса», это не является самостоятельным законным основанием для принудительного перемещения и удержания, — поясняет Ключков беседе с Газета.ru.

Еще в 2013 году Верховный суд пояснял, что водитель не обязан подчиниться требованию сесть в патрульную машину или машину сотрудников ППС, оперативной службы.

Если не было названо конкретное процессуальное действие (задержание, досмотр, отстранение от управления), не началось его оформление, то водить вправе «отказаться от разговора в машине сотрудника».

- Если, несмотря на ваши возражения, вас уговаривают настойчивее, включите запись. Спокойно уточните основание: по какой причине вам предлагают пройти в автомобиль? – советует адвокат.

Он рекомендует на видео уточнить, какой процессуальный статус имеете. Если ответят, что идет задержание, то не нужно оказывать физического сопротивления. Но нужно проследить, чтобы был протокол и туда вписать, что не согласны с действиями и указать нарушения.

- Сотрудники полиции в форме — вы имеете право их записывать на видео. Важно сохранять спокойствие, говорить твердо и вежливо, не создавая повода для обвинений в неповиновении, - советует адвокат.

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