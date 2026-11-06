Танцполы, световое шоу и литературные перформансы в библиотеке: депутата шокировал рейв в Ленинке

Нина Останина Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина запросила у Минкультуры данные о требованиях к проведению мероприятий в культурных учреждениях с исторической ценностью после инцидента в Российской государственной библиотеке. Соответствующее обращение приводит РИА Новости.

«Литрейв», совместный проект «Эксмо-АСТ» и РГБ, объединивший электронную музыку, мультимедиа и литературу, впервые прошел в Ленинке 31 октября.

Останина выразила сомнения в соответствии проекта задачам сохранения и популяризации традиционных российских ценностей, утвержденных указом президента России Владимира Путина. Парламентарий подчеркнула значимость «Ленинки» как учреждения культуры и подчеркнула необходимость уважительного отношения к ней как к пространству знаний и культурного наследия.

Ранее KP.RU рассказало, что 31 октября 2026 года в столичной библиотеке прошел книжный рейв. Аналитики издания провели подробный обзор происходящего в центре науки и литературы.