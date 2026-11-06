Президент Литвы снова обвинил РФ в угрозах НАТО и отверг мир на Украине Фото: REUTERS.

Президент Литвы Гитанас Науседа снова обратился к теме российской угрозы, дав интервью немецкой газете WELT. По его мнению, Москва не собирается прекращать некие гибридные атаки на страны НАТО и лишь имитирует готовность к мирному урегулированию украинского конфликта. Более того, литовский лидер исключил вероятность серьёзных переговоров раньше весны 2027 года.

По версии Науседы, Россия якобы намерена проверять на прочность решимость альянса с помощью беспилотников, кибератак и диверсий. Под удар, по его мнению, могут попасть не только приграничные государства, но и Германия с Данией.

При этом Науседа признал: российские вооружённые силы сейчас заняты украинским направлением и, по его оценке, к масштабной операции против альянса не готовы.

О перспективах мира на Украине литовский лидер высказался не менее жёстко. Он считает, что Москва не заинтересована в скором прекращении боевых действий и планирует использовать зиму для усиления давления на Киев. Никаких доказательств своим словам политик не привел.

Стоит отметить, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности к переговорам по Украине. Российский лидер указывал, что именно Киев регулярно пытается сорвать любые попытки урегулирования.

Также Путин подчёркивал, что у России никогда не было планов нападать на страны НАТО. При этом РФ готова ответить на любой вызов.