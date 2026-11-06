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НовостиОбщество6 ноября 2026 12:43

Защита Блиновской обжаловала приговор блогеру в Верховном суде РФ

Защита Блиновской, ее мужа и родителей направила жалобу в Верховный суд на приговор блогеру о конфискации обращение в доход РФ имущества ее семьи
Мария МАМАЕВА
Защита Блиновской обжаловала приговор блогеру в Верховном суде РФ. Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Защита Блиновской обжаловала приговор блогеру в Верховном суде РФ. Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Защита блогера Елены Блиновской обжаловала обвинительный приговор в Верховном суде России. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что ранее Блиновскую обвинили в уклонении от уплаты налогов с помощью схемы дробления бизнеса. Также обвинительный приговор блогеру был обжалован защитой ее мужа и родителей.

«Жалобы на приговор блогеру в Верховный суд подали ее защита, адвокаты Алексея Блиновского, а также защитники родителей осужденной», - говорится в сообщении источника.

Ранее KP.RU сообщал, что финансовая управляющая Блиновской Мария Ознобихина выступила против решения суда о конфискации и изъятии в доход государства имущества семьи блогера.

Елена Блиновская получила пять лет колонии по обвинению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Ей также запретили заниматься предпринимательской деятельностью в течение четырех лет.