ЦБ допустил биткоин, эфир и USDT до пользования неквалифицированными инвесторами Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Неквалифицированным инвесторам станут доступны три криптовалюты — биткоин, эфир и USDT. Такой перечень утвердил Банк России, сообщили в пятницу в пресс-службе регулятора.

«Банк России определил перечень криптовалют, которые могут быть доступны для неквалифицированных инвесторов. В него вошли Bitcoin, Ethereum Ether и USD Tether», — говорится в сообщении.

Соответствующее указание начнёт действовать с 17 ноября. С этой даты биржи получат право допускать указанные активы к публичному обращению.

Ранее старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Борис Блохин сообщил, что торговля криптовалютами на площадке может начаться с 1 декабря. По его словам, активное тестирование торгов уже ведётся. Блохин пригласил участников торгов к тестированию, отметив, что оно продлится до запуска нового сервиса.