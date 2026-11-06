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НовостиЭкономика6 ноября 2026 12:48

ЦБ допустил биткоин, эфир и USDT до пользования неквалифицированными инвесторами

С 17 ноября инвесторам-новичкам станут доступны биткоин, эфир и USDT, сообщили в ЦБ
Мария СПИРИДОНОВА
ЦБ допустил биткоин, эфир и USDT до пользования неквалифицированными инвесторами

ЦБ допустил биткоин, эфир и USDT до пользования неквалифицированными инвесторами

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Неквалифицированным инвесторам станут доступны три криптовалюты — биткоин, эфир и USDT. Такой перечень утвердил Банк России, сообщили в пятницу в пресс-службе регулятора.

«Банк России определил перечень криптовалют, которые могут быть доступны для неквалифицированных инвесторов. В него вошли Bitcoin, Ethereum Ether и USD Tether», — говорится в сообщении.

Соответствующее указание начнёт действовать с 17 ноября. С этой даты биржи получат право допускать указанные активы к публичному обращению.

Ранее старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Борис Блохин сообщил, что торговля криптовалютами на площадке может начаться с 1 декабря. По его словам, активное тестирование торгов уже ведётся. Блохин пригласил участников торгов к тестированию, отметив, что оно продлится до запуска нового сервиса.