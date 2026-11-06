Илон Маск хочет приостановить производство Cybertruck в США: у него на это веская причина

Автомобиль Cybertruck Фото: REUTERS.

Tesla сократит выпуск Cybertruck для увеличения производства Cybercab. Переформатирование Gigafactory в Техасе запланировано на вторую половину 2027 года. Об этом сообщил глава компании Илон Маск в соцсети X.

Предприниматель заявил, что сворачивание выпуска пикапов освободит мощности для роботакси, но не уточнил, перенесут ли сборку Cybertruck или модель снимут с производства.

Компания Илона Маска выпускала Cybertruck с 2023 года. Автомобиль позиционировался как самый технологичный в мире. Но теперь американский предприниматель делает ставку на Cybercab.

Ранее KP.RU рассказал, изначально планировалось, что компания Маска будет выпускать до 200 тысяч Cybertruck в год. Но реальность оказалась несколько другой.