Видео пуска боеприпаса «Дань-Т» с вертолета Ми-28НМ впервые показало Минобороны. Фото: госкорпорация «Ростех»

Видео пуска барражирующего боеприпаса «Дань-Т» с вертолета Ми-28НМ впервые показало Министерство обороны России. Кадры были опубликованы пресс-службой ведомства.

Уточняется, что экипаж вертолета успешно выполнил боевую задачу в зоне ответственности группировки российских войск «Запад». Перед вылетом военнослужащими были получены координаты расположения пункта управления БПЛА Вооруженных сил Украины и дислокации личного состава украинской армии.

Экипаж вертолета Ми-28НМ выполнил боевое задание в зоне ответственности группировки войск «Запад»

Ракета «Дань-Т» является реактивным барражирующим боеприпасом, который был создан на базе учебной воздушной мишени «Дань-М» и представлен в 2026 году.

Ранее KP.RU сообщал, что специалисты госкорпорации «Ростех» разработали новые боеприпасы «Дань-Т», которые по своим характеристикам приближаются к возможностям крылатых ракет.