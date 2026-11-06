В России заблокируют ряд порно-сайтов: подробности

России заблокируют ряд порно-сайтов: подробности Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Суд в России запретил распространять порнографические ролики с участием женщин в исламской религиозной одежде. Об этом сообщили в пресс-службе Измайловского районного суда Москвы.

Поводом для разбирательства стали материалы, обнаруженные прокуратурой на трех сайтах для взрослых. Как сообщает Telegram-канал Mash, на одном из ресурсов размещалось видео с участием чешского фотографа и девушки в исламской одежде. На другом сайте существовал целый раздел с порнографическими роликами с арабскими женщинами.

При этом все материалы находились в свободном доступе. Посетителям сайтов не требовалось проходить регистрацию или подтверждать совершеннолетие для просмотра видео.

В прокуратуре посчитали, что использование религиозной и национальной атрибутики в подобных роликах оскорбляет чувства верующих мусульман. Кроме того, свободный доступ к порнографическим материалам представляет угрозу здоровью и психическому развитию несовершеннолетних.

Измайловский районный суд удовлетворил административный иск и признал размещенную информацию запрещенной к распространению на территории России. Решение подлежит немедленному исполнению.

Ранее Люблинский районный суд Москвы запретил распространение порнографических материалов, оскорбляющих религиозные чувства православных христиан. Соответствующие сайты и отдельные страницы обнаружила прокуратура. В видеороликах демонстрировались сцены сексуального характера с использованием образов церковных служителей. Суд удовлетворил иски надзорного ведомства и признал такие материалы запрещенными.