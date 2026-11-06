На Ставрополье женщина с двумя матками родила двух здоровых девочек Фото: Иван МАКЕЕВ.

Врачи Ставропольского краевого клинического перинатального центра столкнулись с редчайшим случаем — роды принимали у женщины с двумя матками и двумя шейками матки. Об этом сообщил минздрав края. Каждый ребенок развивался в отдельном органе, что само по себе уже уникально.

На 34-й неделе беременности у пациентки развилась умеренная преэклампсия с повышением артериального давления. Из-за этого медики решили не тянуть и провести кесарево сечение. Операция прошла успешно — на свет появились две здоровые девочки.

Маму уже выписали из больницы, чувствует она себя нормально. В министерстве добавили, что случай действительно редкий: обычно при такой особенности строения беременности протекают с осложнениями, но здесь все закончилось благополучно.

Кстати, это не первый удивительный случай в российской медицине за последнее время. Ранее в Приморье врачи краевого перинатального центра впервые приняли роды прямо в воздухе — во время экстренной транспортировки беременной из Лесозаводска во Владивосток.