Reuters: Европу захлестнула третья за неделю волна угроз взрывов на рейсах

По пассажирским рейсам в ЕС уже в третий раз поступают угрозы о бомбах Фото: REUTERS.

В Европе снова началась волна угроз взрыва на рейсах. В Испании назвали это гибридной агрессией и психологической войной. Об этом пишет издание Reuters.

В четверг из-за ложных сообщений об угрозах отменили десятки рейсов в Европе. Самолёты садились внепланово, другие сопровождали истребители. Ситуация обострилась после ложных сообщений во вторник.

Взрывных устройств не обнаружено, самолёты приземлились благополучно. Полиция Дании расследует угрозы в адрес аэропорта Копенгагена. Пассажирам ничего не угрожает, аэропорт работает штатно.

Чешская полиция получила сообщения о бомбах на четырёх прибывающих и пяти вылетающих рейсах в Прагу. Взрывных устройств не обнаружено, рейсы продолжаются. Рейс Wizz Air из Праги в Рим перенаправлен в Венецию, приземлился благополучно. Также сообщения о бомбах поступали в аэропорту Франции и Португалии.

Причем инциденты о сообщениях о бомбах впервые произошли в конце октября 2026 года. Тогда самолет из Тель-Авива в Вену срочно сел из-за сообщения о минировании.