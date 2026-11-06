Генконсульство РФ подтвердило гибель россиянина в Аланье. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Генконсульство России подтвердило сообщения о гибели туриста из РФ в турецкой Аланье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в дипмиссии.

«Информацию о гибели россиянина 28 октября подтверждаем. Случай был признан страховым», - говорится в сообщении.

Как заявили в генконсульстве, были оформлены необходимые документы для репатриации тела россиянина на Родину.

Ранее KP.RU сообщал, что в Турции умер 45-летний россиянин Олег Фидченко. Мужчине стало плохо во время посещения хаммама.

Россиянин приехал на отдых в Аланью вместе с супругой и семилетней дочерью. После того, как мужчине стало плохо, его доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти жизнь туриста. Официальная причина смерти россиянина пока не называлась.