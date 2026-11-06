Звезда сериала «Слово пацана» застал страдания жены во время беременности: девушка не могла встать два дня

Звезда сериала «Слово пацана» застал страдания жены во время беременности: Девушка не могла встать Фото: Иван МАКЕЕВ.

Беременная жена звезды сериала «Слово пацана» Рузиля Минекаева Азиза столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Об этом 28-летняя девушка рассказала подписчикам в личном блоге.

По словам Азизы, во время беременности у нее появились сильные боли в спине. Состояние оказалось настолько тяжелым, что девушка практически потеряла возможность самостоятельно передвигаться. Даже ходить ей приходилось с помощью супруга.

В результате обследования у Минекаевой диагностировали воспаление межпозвоночных суставов и грыжу в крестцовом отделе позвоночника. Девушка призналась, что переживает происходящее крайне тяжело.

«Два дня лежала без движения. Честно, дурдом, не знаю, как вывозить уже это всё… В такие моменты понимаешь, что ты вообще себя не бережёшь и как же всё-таки круто, когда ты здоровый», — поделилась Азиза.

Напомним, Рузиль Минекаев и его супруга объявили о скором пополнении в семье в сентябре 2026 года. Тогда пара опубликовала совместное видео, на котором был заметен округлившийся живот Азизы. Супруги уже воспитывают трехлетнего сына Рэмиля. Для актера и его избранницы будущий малыш станет вторым ребенком.