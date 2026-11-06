Кардиологи из больницы Орхуса проверили влияние статинов на сосуды сердца Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Кардиологи из университетской больницы Орхуса и других медицинских учреждений Дании изучили, как разные схемы снижения холестерина влияют на атеросклеротические бляшки в артериях сердца. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Cardiology.

В исследовании участвовали 104 человека с диагностированной ишемической болезнью сердца и выраженным сужением коронарных артерий. До начала эксперимента пациенты не принимали статины. Одной группе назначили аторвастатин, другой — комбинацию розувастатина и эзетимиба. Наблюдение продолжалось 18 месяцев, состояние сосудов оценивали с помощью компьютерной томографии.

Комбинация двух препаратов снизила уровень «плохого» холестерина на 65%, тогда как при приеме одного аторвастатина показатель уменьшился на 38%. Общий объем атеросклеротических бляшек сократился соответственно на 21,1% и 13,6%.

Ранее главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов рассказал о пользе статинов для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он объяснил, что препараты снижают уровень «плохого» холестерина и помогают предотвращать инфаркты и инсульты.