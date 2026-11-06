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НовостиВ мире6 ноября 2026 13:25

Кардиологи из больницы Орхуса проверили влияние статинов на сосуды сердца

Кардиологи из Орхуса раскрыли, какая схема лучше уменьшает атеросклеротические бляшки
Анна АДАМАЙТЕС
Кардиологи из больницы Орхуса проверили влияние статинов на сосуды сердца

Кардиологи из больницы Орхуса проверили влияние статинов на сосуды сердца

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Кардиологи из университетской больницы Орхуса и других медицинских учреждений Дании изучили, как разные схемы снижения холестерина влияют на атеросклеротические бляшки в артериях сердца. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Cardiology.

В исследовании участвовали 104 человека с диагностированной ишемической болезнью сердца и выраженным сужением коронарных артерий. До начала эксперимента пациенты не принимали статины. Одной группе назначили аторвастатин, другой — комбинацию розувастатина и эзетимиба. Наблюдение продолжалось 18 месяцев, состояние сосудов оценивали с помощью компьютерной томографии.

Комбинация двух препаратов снизила уровень «плохого» холестерина на 65%, тогда как при приеме одного аторвастатина показатель уменьшился на 38%. Общий объем атеросклеротических бляшек сократился соответственно на 21,1% и 13,6%.

Ранее главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов рассказал о пользе статинов для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он объяснил, что препараты снижают уровень «плохого» холестерина и помогают предотвращать инфаркты и инсульты.