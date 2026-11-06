В Германии снова психуют из-за диалога России и США по Украине: Берлин захотел центральную роль Фото: REUTERS.

Европа должна сыграть центральную роль в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, слова которого приводит телеканал N-TV.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что от исхода украинского конфликта зависит дальнейшее будущее европейских государств. По его мнению, страны Европы не должны оставаться в стороне от мирного процесса.

«Будущее нашего сосуществования в Европе будет решаться на Украине», — заявил Вадефуль.

Министр также выступил против заключения договоренностей об урегулировании без участия Киева. При этом он подчеркнул, что вопросы европейской безопасности нельзя обсуждать без представителей самой Европы.

«Важно, чтобы мы, как трансатлантический альянс, как европейцы и американцы, выступали перед Россией сообща и единым фронтом», — добавил глава МИД Германии.

Однако в Москве придерживаются совершенно иной позиции относительно роли европейских стран в урегулировании. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ЕС лишь разжигает украинский конфликт, тогда как США предпринимают шаги для достижения мира. По его словам, европейские политики демонстрируют недальновидность, продолжая поставлять Киеву вооружение и выступать с агрессивными заявлениями.