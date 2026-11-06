Центробанк: международные резервы РФ уменьшились на $8 млрд Фото: Михаил ФРОЛОВ.

По данным Банка России, на 30 октября 2026 года международные резервы РФ составили 721,6 миллиарда долларов, что на 8 миллиардов меньше, чем было неделей ранее. Об этом говорится на официальном сайте ведомства. На 23 октября резервы составили $729,6 млрд.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 30 октября 2026 года составили 721,6 млрд долларов США, сократившись за неделю на 8 млрд долларов США, или на 1,1%, в основном из-за отрицательной переоценки», — говорится в официальном документе.

Международные резервы России состоят из валютных средств, специальных прав заимствования, позиции в МВФ и золота. После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив его резервы и запретив операции с активами ЦБ.

Ранее KP.RU рассказал, как в Кремле относятся к санкциям и попыткам Евросоюза присвоить себе российские активы. Там неоднократно это называли настоящим воровством, и Москва точно не спустит на тормозах эту ситуацию.