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НовостиЭкономика6 ноября 2026 13:34

Центробанк: международные резервы РФ уменьшились на $8 млрд

На конец октября международные резервы РФ достигли $721,6 млрд
Людмила МИТРОХИНА
Центробанк: международные резервы РФ уменьшились на $8 млрд

Центробанк: международные резервы РФ уменьшились на $8 млрд

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

По данным Банка России, на 30 октября 2026 года международные резервы РФ составили 721,6 миллиарда долларов, что на 8 миллиардов меньше, чем было неделей ранее. Об этом говорится на официальном сайте ведомства. На 23 октября резервы составили $729,6 млрд.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 30 октября 2026 года составили 721,6 млрд долларов США, сократившись за неделю на 8 млрд долларов США, или на 1,1%, в основном из-за отрицательной переоценки», — говорится в официальном документе.

Международные резервы России состоят из валютных средств, специальных прав заимствования, позиции в МВФ и золота. После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив его резервы и запретив операции с активами ЦБ.

Ранее KP.RU рассказал, как в Кремле относятся к санкциям и попыткам Евросоюза присвоить себе российские активы. Там неоднократно это называли настоящим воровством, и Москва точно не спустит на тормозах эту ситуацию.