В двух регионах России введут ипотеку под 8%: кого коснется внезапная льгота Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Крыму и Севастополе станет доступна льготная ипотека под 8% годовых. Правительство России утвердило расширение действующей государственной программы жилищного кредитования на эти территории.

По новым условиям граждане смогут оформить ипотеку для покупки квартиры в строящемся многоквартирном доме или апартаментов. Максимальная сумма кредита составит 8 млн рублей, а первоначальный взнос должен быть не менее 20% стоимости недвижимости.

Государство будет субсидировать процентную ставку в течение 15 лет с момента заключения кредитного договора. Воспользоваться программой можно с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года.

При этом оформить льготную ипотеку сможет любой гражданин России независимо от места жительства и регистрации. Главное условие — ранее заемщик не должен был пользоваться другими федеральными ипотечными программами.

«Расширение программы льготной ипотеки на Крым и город Севастополь позволит большему числу граждан улучшить свои жилищные условия и сделать приобретение собственного жилья более доступным для жителей этих регионов», — отметил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.

Напомним, программа льготной ипотеки действует с 2023 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Позднее ее распространили на приграничные Курскую и Белгородскую области. За время действия программы россияне оформили 16,3 тысячи кредитов на общую сумму более 83,5 млрд рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что за первые восемь месяцев 2026 года объем ипотечного кредитования в Крыму и Севастополе приблизился к 16 млрд рублей. За этот период на полуострове заключили почти 3,8 тысячи ипотечных сделок, что на 60% больше, чем годом ранее. Более половины кредитов были оформлены с государственной поддержкой. Наибольшей популярностью пользовалась семейная ипотека, по которой приобрели жилье около 1,7 тысячи заемщиков.