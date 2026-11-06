Дочка Канье Уэста нашла кумира в России: Норт Уэст зажгла под трек из нулевых. Фото: James Devaney/GC Images

Дочь американского рэпера Канье Уэста Норт Уэст неожиданно записала видео под песню российской певицы Оксаны Почепы, более известной как Акула. Ролик появился в TikTok девочки, на которую подписаны более 22 миллионов пользователей.

На кадрах Норт предстала с длинными голубыми волосами и ярким макияжем. Девочка устроила небольшой липсинг, подпевая под ремикс песни «Мало», которую Акула выпустила еще в начале 2000-х.

Похоже, старые российские хиты продолжают покорять зарубежную аудиторию. Причем на этот раз до творчества Акулы добралась не просто иностранная школьница, а дочь одного из самых обсуждаемых американских рэперов и светской львицы Ким Кардашьян.

Сама композиция «Мало» входила в дебютный альбом Акулы «Кислотный DJ», выпущенный в 2001 году. Спустя годы песня получила новую популярность благодаря ремиксам и коротким видео в социальных сетях.

К слову, ранее KP.RU рассказывал, как Оксана Почепа выступила на масштабном выпускном в Челябинске летом 2026 года. Оказалось, что современные школьники прекрасно знают творчество звезды нулевых, включая хиты «Мало» и «Слезы на морозе». Сама певица не скрывала радости от того, что ее поклонниками становится новое поколение слушателей.