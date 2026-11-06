Суд изъял у экс-замгубернатора Кубани Нестеренко имущество на 20 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Прикубанский районный суд Краснодара изъял имущество на 20 млн рублей у бывшего замгубернатора Краснодарского края Александра Нестеренко. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

«Суд также обязал внести изменения в распоряжение об увольнении Нестеренко с государственной должности Краснодарского края», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в доход государства были обращены недвижимость и автомобиль, принадлежащие Нестеренко, на сумму более 20 млн рублей. При этом по решению суда официальная формулировка его увольнения из администрации Кубани была изменена со слов об увольнении по собственной инициативе на «уволить в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения».

Ранее KP.RU сообщал, что Александра Нестеренко обвинили в трех эпизодах превышения должностных полномочий. Суд назначил бывшему вице-губернатору домашний арест скором до 6 ноября 2026 года.