Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 ноября 2026 13:52

Верховный суд подтвердил законность расстрела адмирала Колчака

Расстрел Колчака признан законным, суды подтвердили решение на основе рассекреченных документов
Людмила МИТРОХИНА
Верховный суд подтвердил законность расстрела адмирала Колчака

Верховный суд подтвердил законность расстрела адмирала Колчака

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Военный суд Забайкальского военного округа в 1999 и Верховный суд РФ в 2000 годах подтвердили законность расстрела адмирала Александра Колчака, Верховного правителя России в годы гражданской войны, на основе рассекреченных документов по его делу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы, которые оказались в его распоряжении.

«Предпринятая в отношении Колчака А. В. мера воздействия в виде расстрела, несмотря на его предыдущие заслуги, касалась именно этой стороны его деятельности и в сложившейся на тот период ситуации была обоснованной», — отмечается в документе.

Ранее KP.RU рассказал, что расстрел Колчака произошел 106 лет назад. Аналитики издания подробно рассказали о случившемся на основе исторических фактов.