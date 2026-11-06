Верховный суд подтвердил законность расстрела адмирала Колчака Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Военный суд Забайкальского военного округа в 1999 и Верховный суд РФ в 2000 годах подтвердили законность расстрела адмирала Александра Колчака, Верховного правителя России в годы гражданской войны, на основе рассекреченных документов по его делу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы, которые оказались в его распоряжении.

«Предпринятая в отношении Колчака А. В. мера воздействия в виде расстрела, несмотря на его предыдущие заслуги, касалась именно этой стороны его деятельности и в сложившейся на тот период ситуации была обоснованной», — отмечается в документе.

Ранее KP.RU рассказал, что расстрел Колчака произошел 106 лет назад. Аналитики издания подробно рассказали о случившемся на основе исторических фактов.