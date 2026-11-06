Мир не сможет провести ЧМ по хоккею без России: в Германии признали неудобную правду

Бойкот сборной России со стороны других национальных команд делает фактически невозможным проведение чемпионата мира по хоккею 2027 года в Германии. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Бойкот сборной России со стороны других национальных команд делает фактически невозможным проведение чемпионата мира по хоккею 2027 года в Германии. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

По словам чиновника, сразу половина участников предстоящего турнира выступила против проведения матчей с российскими хоккеистами. В результате под угрозой оказалось не только спортивное, но и финансовое обеспечение чемпионата.

«8 из 16 национальных ассоциаций за короткий промежуток времени заявили о бойкоте игр против России на чемпионате мира 2027 года», — сообщил Корнелиус.

Представитель кабмина пояснил, что власти Германии уже провели переговоры с национальной хоккейной федерацией, Олимпийской спортивной конфедерацией и руководством Международной федерации хоккея (IIHF). Выяснилось, что против участия российской сборной выступают также некоторые коммерческие и медиапартнеры организации.

При этом Берлин намерен найти выход из сложившейся ситуации и сохранить турнир в Германии. По словам Корнелиуса, правительство поддерживает организаторов чемпионата и продолжит переговоры.

Дополнительные трудности могут возникнуть с выдачей виз российским спортсменам. Представитель МИД ФРГ Мартин Гизе напомнил, что Германия придерживается ограничительной визовой политики в отношении граждан России. При этом каждый случай рассматривается индивидуально, а въезд российских военнослужащих, по его словам, запрещен.

Ранее Федерация хоккея Германии допустила отказ от проведения чемпионата мира 2027 года после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о возвращении российских команд на международные соревнования. Глава немецкой федерации Франк Лутц указал на возможные финансовые и визовые проблемы. При этом окончательного решения об отказе от организации турнира принято не было. Сам чемпионат запланирован на 14–30 мая 2027 года.