Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Глубочайшая неприязнь президента США Дональда Трампа к главе киевского режима Владимиру Зеленскому очевидна. На это обратили внимание обозреватели издания The Spectator.

В материале отмечается, что сейчас Трамп сосредоточен на завершении украинского конфликта. Перед американским лидером стоит несколько путей дальнейшего сценария, одним из которых является укрепление позиции России в вопросе урегулирования, в том числе за счет ослабления санкций США.

«Его (Трампа - прим. ред.) искреннее восхищение Путиным как настоящим патриотом и волевым лидером, который управляет страной твердой рукой, столь же очевидно, как и глубочайшая неприязнь к Владимиру Зеленскому», - говорится в статье.

Обозреватели напомнили, что ранее Трамп уже советовал Украине найти другого лидера, который будет готов к договоренностям для достижения мира. И если Трамп сосредоточится на этом пути, оставив украинцев без поддержки и поставок оружия, это вряд ли пойдет на пользу Киеву.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп сделал заявления об украинском урегулировании. Как заявил глава Белого дома, президент РФ Владимир Путин больше стремится к миру, чем нелегитимный Зеленский.