Российская пенсионерка стала кошмаром для аферистов: Она отловила уже 96 курьеров мошенников Фото: Ольга ЮШКОВА.

Пенсионерка из Екатеринбурга помогла полиции задержать 96 курьеров телефонных мошенников. Женщина уже полтора года участвует в операциях по поимке пособников аферистов. Об этом пишет «КП-Екатеринбург».

Необычным занятием екатеринбурженка увлеклась около четырех лет назад. Сначала она просто разговаривала с мошенниками по телефону, стараясь отнять у них как можно больше времени. Позднее женщина познакомилась с единомышленниками и начала сотрудничать с правоохранителями.

Теперь пенсионерка выступает в роли приманки для преступников. Когда мошенники пытаются убедить очередную жертву передать деньги курьеру, Лана вступает с ними в разговор и изображает доверчивую женщину. Тем временем ее помощники предупреждают настоящего потерпевшего об обмане.

Чтобы не вызвать подозрений, екатеринбурженка постоянно меняет образы. Она использует парики, шляпы и очки, а во время разговоров может притвориться больной или пьяной. Однажды женщина изображала 90-летнюю старушку.

После того как злоумышленники назначают встречу для передачи денег, сотрудники правоохранительных органов организуют задержание курьера. В одном из случаев Лана поддерживала общение с мошенниками на протяжении четырех месяцев. За это время удалось задержать пятерых пособников одной преступной группы.

За свою помощь пенсионерка не получает вознаграждения. По ее словам, главная цель такой работы — уберечь людей от потери сбережений.

Ранее в Екатеринбурге полицейские задержали 18-летнего курьера мошенников из Подмосковья, подозреваемого в хищении более 1,5 млн рублей. Молодой человек забрал деньги у местного жителя, которого аферисты убедили продать автомобиль ради спасения накоплений. По словам задержанного, он считал свою работу законной и успел выполнить как минимум три подобных поручения.