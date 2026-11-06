В историческом центре Петрозаводска открыли современный детский сад на 150 мест

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия.

В развивающемся жилом комплексе «Александровский», расположенном в исторической части Петрозаводска, начал работу современный детский сад под названием «Золушка». Это дошкольное учреждение стало тринадцатым по счету, построенным в Республике Карелия за последние годы.

Для 150 воспитанников подготовили светлые и просторные помещения. Осваивать окружающий мир дети будут с помощью интерактивных столов, а развивать физический потенциал — на шведских стенках, батутах и мягких матах. На уличной территории оборудованы специальные площадки с различным инвентарем для активных игр. Особое внимание уделили безопасности: все игровые зоны застелены мягким покрытием.

Глава региона Артур Парфенчиков дал высокую оценку новому объекту. В своем сообщении к жителям Карелии в соцсети «ВКонтакте» он подчеркнул, что этот проект имеет для него особое значение. Ведь найти участок в центре Петрозаводска, в плотной городской застройке, да ещё и такой, чтобы всё соответствовало самым высоким требованиям, было непросто. Эта задача была решена совместными усилиями администрации Петрозаводска, Минобразования и спорта Карелии, а также застройщика. Площадку для строительства садика нашли на территории ЖК «Александровский».

«Каждый такой проект – это не просто строчка в отчете. Это то, что останется после нас. Это наши дети, которые вырастут на этой земле, будут её любить, беречь и строить здесь уже свои семьи», – отметил руководитель республики.

Кстати, оборудование для детского сада «Золушка» закупили еще минувшим летом на сумму более 5 миллионов рублей за счет бюджета Петрозаводского городского округа.