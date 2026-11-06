Путин утвердил состав комиссии по санкциям для сбежавших за границу россиян

Президент РФ Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин утвердил состав комиссии по ограничительным мерам для россиян за рубежом, уклоняющихся от наказания. Отмечается, что комиссию возглавил министр юстиции Константин Чуйченко.

В комиссию вошли следующие лица: Светлана Бондарчук — заместитель главы ФНС, Николай Винниченко — заместитель генерального прокурора, Иван Корнев — заместитель руководителя Росфинмониторинга, Александр Купряжкин — заместитель директора ФСБ и Андрей Храпов — заместитель министра внутренних дел.

Законодательство о санкциях предусматривает 14 различных мер для граждан России, находящихся за границей и уклоняющихся от ответственности. Среди них — заморозка финансовых активов и конфискация имущества, ограничение доступа к государственным услугам, а также запрет на ведение коммерческой деятельности.

Ранее KP.RU рассказал, что еще летом были приняты несколько законопроектов, которые касались сбежавших за границу россиян. Принятый закон ограничивает права осужденных за нарушение территориальной целостности, дискредитацию ВС РФ, связь с иноагентами и участие в нежелательных организациях, а также за санкции против России.