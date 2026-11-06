На Алтае обнаружили первый в истории метеорит: он лежал сотни лет и стал подарком

Небольшой отполированный фрагмент метеорита. Фото: igm.nsc.ru

Обнаруженный в Республике Алтай метеорит пролежал на Земле не менее нескольких сотен лет, а возможно, и значительно дольше. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Института геологии и минералогии Сибирского отделения РАН.

Космический камень получил название Chulyshman. Международный метеоритный комитет официально подтвердил его происхождение. Находка стала первым признанным метеоритом на территории Республики Алтай и 160-м в России.

При этом около 20 лет камень хранился у местного жителя. Позднее мужчина передал его руководителю объединения «Самоцветы» Виктору Лихачеву, который направил находку ученым для исследования.

Основная масса метеорита Чулышман в экспозиции музея «Самоцветы» в Селе Верх-Уймон в Усть-Коксинском районе Горного Алтая — до, и после художественной обработки. Фото: igm.nsc.ru

Специалисты установили, что метеорит относится к группе обыкновенных хондритов H5. От других подобных космических тел он отличается повышенным содержанием металла и сульфидов.

Определить примерное время падения ученым помогло состояние самого камня. За сотни лет часть металлов и серных соединений окислилась, превратившись в гидроокислы железа. Кроме того, внутри метеорита образовалась сеть тонких трещин, заполненных минералом гетитом.

В составе находки также обнаружили оливин, пироксен, плагиоклаз, соединения железа и никеля, а также редкий космогенный фосфат мерриллит.

Увидеть фрагменты метеорита можно будет в Центральном Сибирском геологическом музее в новосибирском Академгородке и музее «Самоцветы» в селе Верх-Уймон.

Ранее KP.RU сообщал, что в интернете появились объявления о продаже предполагаемых фрагментов метеорита, упавшего в Новгородской области. Один из его осколков повредил крышу частного дома в Окуловке. При этом ученые предупреждали, что для официального подтверждения внеземного происхождения подобных находок необходима специальная экспертиза.