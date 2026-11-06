Дудя*, Акунина* и Невзорова* внесли в реестр лиц под временными ограничениями. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Минюст России расширил список лиц, к которым применяются временные ограничительные меры. В перечень попали блогер Юрий Дудь*, журналист Александр Невзоров*, писатели Борис Акунин* и Дмитрий Быков*, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков* и бывший глава ФБК** Леонид Волков*.

В октябре в РФ начал действовать открытый реестр граждан, которые нарушили закон и покинули страну, после чего в отношении них ввели временные ограничения. В их числе — арест имущества и запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. Ограничения могут вводиться за нарушения законодательства об иноагентах, дискредитацию ВС РФ, призывы к санкциям против России и нарушению ее территориальной целостности, а также пропаганду нацистской символики.

* Признаны в России иностранными агентами. Также включении в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

** ФБК признан в России экстремистской организацией, запрещен и ликвидирован.