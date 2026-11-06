НАТО требует уступок от Украины: Киеву объяснили, что по-другому мира не будет Фото: REUTERS.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте допустил, что для завершения украинского конфликта Киеву придется пойти на компромиссы, в том числе по территориальному вопросу. Об этом он заявил в эфире нидерландского телеканала NPO 1.

Во время интервью генсека альянса спросили о перспективах завершения боевых действий и возможности возвращения Украиной утраченных территорий. Рютте выразил сомнение в том, что одна из сторон сможет добиться полной победы.

«Такие войны всегда заканчиваются мирным соглашением, а это зачастую компромисс», — подчеркнул руководитель Североатлантического альянса.

При этом конкретные условия возможного урегулирования и территории, которые могли бы стать предметом переговоров, Рютте не назвал. Однако его слова допускают сценарий завершения конфликта без возвращения Киеву всех утраченных земель.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что достижение мира на Украине потребует от Киева серьезных уступок. По оценке аналитиков издания, украинским властям придется смириться с потерей части территорий, согласиться на сокращение армии и отказаться от надежд на скорое вступление в НАТО. В свою очередь, президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москве необходим устойчивый мир, а не временное перемирие.