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НовостиПолитика6 ноября 2026 14:40

Финляндия готовит новые запреты для россиян: Хельсинки ополчился против спортсменов

Премьер Финляндии анонсировал новые меры по ограничению въезда для россиян
Марк СОКОЛОВ
Финляндия готовит новые запреты для россиян: Хельсинки ополчился против спортсменов

Финляндия готовит новые запреты для россиян: Хельсинки ополчился против спортсменов

Фото: REUTERS.

Власти Финляндии готовят новые ограничения на въезд в страну для граждан России. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо в интервью телеканалу MTV Uutiset.

По словам главы правительства, финский МИД уже разрабатывает дополнительные меры, которые планируется принять в кратчайшие сроки. При этом Хельсинки намерен добиваться аналогичных ограничений на уровне всего Евросоюза.

«Министерство иностранных дел готовит дополнительные меры по ограничению въезда россиян. <…> Сейчас мы готовим эти меры в максимально сжатые сроки. Мы по-прежнему стремимся оказать влияние в Европейском союзе, чтобы это решение было принято на общеевропейском уровне», — подчеркнул Орпо.

Премьер напомнил, что Финляндия начала ограничивать выдачу туристических виз россиянам после начала конфликта на Украине. Теперь власти страны намерены расширить ограничения, в том числе чтобы не допускать на свою территорию российских профессиональных спортсменов.

Глава финского МИД Элина Валтонен также сообщила в соцсети X, что ведомство в срочном порядке готовит предложение об изменении действующего правительственного постановления, регулирующего въезд граждан России.

Ранее Петтери Орпо предложил полностью прекратить выдачу туристических виз россиянам на территории Евросоюза. Премьер Финляндии пообещал вынести соответствующую инициативу на обсуждение европейских лидеров. Необходимость новых ограничений он объяснил соображениями безопасности. При этом в Кремле ранее предупреждали, что поездки в страны ЕС могут представлять опасность для российских граждан, особенно находящихся под санкциями.